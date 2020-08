Arnaud Démare slaat dubbelslag op slotdag Poitou-Charantes zondag 30 augustus 2020 om 15:48

Arnaud Démare heeft op de slotdag van de Tour Poitou-Charantes een dubbelslag geslagen. De kopman van Groupama-FDJ verloor zaterdag de leiding in het klassement aan Jozef Cerny, maar herstelde de orde in de laatste etappe. Eerst zette Démare de schade recht in de tussensprint, waarna hij ook nog de eindsprint wist te winnen in de straten van Poitiers.

Tussensprint

De etappe begon voortvarend, omdat Arnaud Démare zijn pijlen gericht had op de eerste tussensprint die al na 14 kilometer in het parcours lag. De kopman van Groupama-FDJ won die sprint en wist door de bonificatieseconden virtueel de leiding over te nemen van Jozef Cerny, die gisteren een dubbelslag sloeg in de tijdrit. Démare begon daardoor met een seconde achterstand aan de slotrit.

Na de tussensprint vonden vijf renners elkaar in de kopgroep van de dag. Namens België waren Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step) en Guillaume Van Keirsbulck (CCC) meegesprongen en zij kregen Damien Gaudin (Total Direct Energie), Jérémy Leveau (Natura4Ever-Roubaix) en Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) mee. De voorsprong werd nooit groter dan vier minuten.

Keisse strandt in de finale, Démare wint

Groupama-FDJ en CCC voerden het peloton aan en snoepten beetje bij beetje tijd van de voorsprong af. Twintig kilometer voor het einde dook het verschil onder de minuut, maar die voorsprong hielden de koplopers goed vast in de heuvelachtige slotfase.

Iljo Keisse trok in de finale ten aanval en zette Leveau, Gaudin en Van Keirsbulck op achterstand, maar in de slotkilometer werd de ervaren hardrijder van Deceuninck-Quick-Step alsnog ingerekend. De sprint die volgde werd – hoe kan het ook anders – gewonnen door Arnaud Démare. De Franse kampioen wist daarmee de puntjes op de i te zetten en de eindoverwinning op zijn naam te schrijven.