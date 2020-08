Arnaud Démare: “Niet gedacht dat ik het eindklassement kon winnen” woensdag 19 augustus 2020 om 21:13

Arnaud Démare dacht dat hij voor een moeilijke opgave stond, toen hij gisteren het geel veroverde in de Tour de Wallonie. Maar in de lastige slotrit naar Érezée hield hij stand en stelde hij mèt de etappezege zijn eindoverwinning veilig.

Démare zag in de beginfase van de etappe belangrijke concurrenten als Greg Van Avermaet en Jhonatan Narváez meteen tijd terugpakken aan de tussensprint. “Het was een zware beginfase”, blikte de Franse sprinter van Groupama-FDJ terug. “Ik dacht toen dat het een heel moeilijke dag zou worden, maar toen werd het wat rustiger.”

Een kopgroep van zeven renners reed lange tijd voor het peloton uit en net voor de laatste klim van de Côte de Beffe waren alle vluchters bijgehaald. Daar zakte Démare wat terug door het peloton, maar hij kraakte nooit en was steeds goed omringd door Lars van den Berg, Ignatas Konovalovas en Kevin Geniets.

Ploeggenoten

In de slotfase zorgden zijn ploeggenoten ervoor dat een late aanval van Narváez ongedaan werd gemaakt. “Net als gisteren had ik nog drie ploeggenoten bij me in een groep van 30 à 40 renners. Het was geweldig. Ik kon echt op ze rekenen. Ze achtervolgden heel hard om de koploper in de slotfase te pakken te krijgen.”

Uiteindelijk kon de Fransman op de lastige aankomst, die opliep aan vier à vijf procent, om de winst sprinten. In eerste instantie werd hij nog voorbijgestoken door Philippe Gilbert, maar in de laatste vijftig meter kon hij toch de overwinning naar zich toetrekken. “Ik weet dat ik mezelf alles kan permitteren met deze benen en het sterke team om me heen.”

Aan het begin van de Waalse vierdaagse had hij niet gedacht dat hij het klassement kon winnen. “Maar de ploeg was erg sterk. Nadat we de tweede etappe gewonnen hadden, namen we geen gas terug. Met de tijdbonussen hadden we een voordeeltje. Ook was het parcours de laatste twee dagen in mijn voordeel met een paar kilometer na de beklimmingen, waarin ik kon terugkeren.”

Franse kampioenschappen

Zijn volgende grote doel zijn de Franse kampioenschappen, die hij in 2014 en 2017 al eens kon winnen. Na zijn zeges in Milaan-Turijn en de Tour de Wallonie is hij een van de favorieten. “Ik heb er veel over nagedacht sinds van locatie is veranderd, wat het minder moeilijk werd dan verwacht. Met mijn vorm en gezien de parcoursen die ik nu aankan, geloof ik echt in mijn kansen.”