Arnaud Démare: “Misschien kwam ik wat te vroeg op kop”

Arnaud Démare is Parijs-Nice gisteren met een tweede plaats begonnen. Op de oplopende finish in Saint-Cyr-l’École moest hij alleen Sam Bennett voor zich dulden in de sprint. Eerder dit seizoen was de 29-jarige renner ook al tweede in de openingsetappe van de Tour de La Provence.

“Met Fabien Doubey reed er slechts een renner vooruit, dus dat was vrij makkelijk te controleren”, zei Démare naderhand. “We zetten Bruno Armirail op kop om in positie te blijven, daardoor vielen we nooit buiten de eerste 25 à 30 plaatsen. Op zo’n verraderlijk en moeilijk parcours was het ook nodig om altijd voorzichtig te zijn. Dat bleek wel uit de valpartijen achter in het peloton. Daarom hadden we de juiste strategie gekozen.”

“In de finale was het op een gegeven moment wat rommelig, maar we vonden elkaar uiteindelijk weer op vier kilometer van het einde. Alle jongens deden hun werk erg goed. Misschien kwam ik wat te vroeg op kop. Ackermann kraakte een beetje, ik niet, maar Bennett kwam er met te veel snelheid overheen. Ik wilde mezelf testten en ik was vrij zeker van mijn gevoel. De laatste vijftig kilometer was erg snel en de benen voelden nog altijd goed”, aldus de Franse sprinter.

Mads Pedersen: “Goed begin van Parijs-Nice”

Achter Bennett en Démare kwam Mads Pedersen gisteren als derde over de streep. “De jongens verrichtten geweldig werk”, liet hij na afloop weten. “Aan het eind raakten we ingesloten aan de afzetting. Ik moest even stoppen met trappen en daardoor verloor ik een beetje mijn momentum. Maar het was mooi om te zien hoe de jongens het deden vandaag en dat ik aan het eind een podiumplek had. Het was een goed begin van Parijs-Nice.”

Ackermann: “De streep lag dertig meter te ver”

Pascal Ackermann moest in de openingsetappe genoegen nemen met de zesde plaats. “Het was een hectische sprint”, vertelde de Duitser naderhand. “De ploeg werkte goed samen om me in een goede positie naar de finale te brengen. De moraal in de ploeg was hoog, de benen voelden goed, maar de streep lag dertig meter te ver voor ons vandaag. Toch gaan er zonder twijfel meer kansen komen en we blijven proberen.”