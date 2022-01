Arnaud Démare: “Het is een grote teleurstelling dat ik de Tour niet zal rijden”

Arnaud Démare kende een teleurstellend 2021. Dit heeft gevolgen voor zijn positie in de ploeg: de Fransman wordt door Groupama-FDJ niet opgesteld in de Tour de France. Een grote teleurstelling, laat de sprinter weten tijdens de persconferentie van het team.

“Het is natuurlijk een grote teleurstelling voor me dat ik dit jaar de Tour de France zal rijden. Het is niet omdat het vorig jaar niet lukte, dat het nu automatisch weer mis zou lopen. Je moet niet vergeten dat ik in het verleden al twee Touretappes heb gepakt”, begint de 30-jarige renner. “Maar het is de keuze van het team. Het zijn de belangen van de ploeg die we nu nastreven, niet langer alleen mijn eigen doelen. Omdat dit voor het team het beste is, accepteer ik het.”

Hoewel Démare het afgelopen seizoen niet als dramatisch wil beschrijven, erkent hij dat het allemaal niet zo liep als hij gehoopt had. Daarom wil hij dit jaar dingen rechtzetten. “Er zijn jaren dat je harde werk niet beloond wordt. Dat is ontmoedigend. Maar het winnen van Parijs-Tour in het najaar heeft me echt goed gedaan en met het besef in mijn achterhoofd dat de resultaten uiteindelijk toch komen, heb ik een goede winter gedraaid. Bijgevolg heb ik mezelf ook dit jaar weer grote doelen gesteld.”

Komend seizoen zal Démare zich vooral richten op de Giro d’Italia, waar hij in 2020 vier keer raak wist te schieten en het puntenklassement won. In aanloop hier naartoe rijdt hij de Tour de Oman , de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, het monument dat hij in 2016 wist te winnen. Later in het jaar staan de Franse titelstrijd en het wereldkampioenschap in Australië met rood aangekruist.