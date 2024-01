woensdag 24 januari 2024 om 14:59

Arnaud Démare haalt uit naar ex-ploeg Groupama-FDJ: “Ik voelde me verraden”

Arnaud Démare werd groot onder de vleugels van Marc Madiot bij Groupama-FDJ, maar vertrok na twaalf succesvolle seizoenen op een niet zo fraaie manier. De inmiddels 32-jarige Franse sprinter is nog altijd boos over de gang van zaken en haalt in een interview met France 3 stevig uit naar zijn ex-werkgever.

Démare en Groupama-FDJ geraakten in de zomer van 2023 in conflict, nadat de sprinter niet werd geselecteerd voor de Tour de France. De Fransman reageerde daarna van zich af in de media: “Ik ben boos en terneergeslagen, aangezien ik echt hard heb gewerkt om goed te zijn voor de Tour. Ik dacht dat ik meer betekende voor deze ploeg. Ik heb Madiot wel gezegd dat dit enorm veel pijn doet na al die mooie jaren. Ik was emotioneel.”

“Dit is een tweede zware klap, nadat ik eerder al te horen kreeg dat er een einde komt aan mijn dienstverband bij Groupama-FDJ. Dat werd niet letterlijk zo gezegd, maar de boodschap was duidelijk. Madiot kwam naar me toe en zei: we kunnen je niet behouden. Dat was het. Of ik wilde blijven? Ik had graag de keuze gehad. Ik voelde wel dat er steeds minder ambitie was binnen de ploeg om te investeren in een sprinttrein, maar ik zit hier al zo lang…”

Onbegrip

We zijn nu een half jaar verder en Démare komt inmiddels uit voor Arkéa-B&B Hotels, maar zijn pijnlijke vertrek bij Groupama-FDJ zit hem nog steeds dwars. “Wat Marc Madiot allemaal heeft gezegd over mij, is vanuit politiek oogpunt logisch. Ik heb hem echter niets te vertellen. In de twaalf jaar dat ik er heb gereden, heeft nooit iemand ‘bravo’ gezegd. Emmanuel Hubert (de teammanager van Arkéa-B&B Hotels, red.) deed dat als eerste.”

“Ik voel nog steeds een soort woede en onbegrip. Ik stelde me steeds professioneel op en heb de ploeg altijd gewaardeerd. Ik voelde me echter verraden en niet op waarde geschat, na alles wat ik heb gedaan.” Démare is dan ook uit op sportieve revanche, en dan met name in de Tour. “Arkéa-B&B Hotels heeft nog nooit een rit gewonnen in de Tour. Ik deed het al twee keer. Ik weet dat ik er toe in staat ben en dat is ons doel in juli.”