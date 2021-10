Arnaud Démare euforisch na Parijs-Tours: “Deze kans wilde ik beslist niet missen”

Arnaud Démare was uitzinnig van vreugde na zijn overwinning in Parijs-Tours. De Franse sprinter van Groupama-FDJ wist in de slotkilometer samen met Jasper Stuyven aan te sluiten bij de twee koplopers Franck Bonnamour en Stan Dewulf en had nog genoeg power over in zijn snelle benen om de zege binnen te slepen. “Ik ben echt blij, het is een brok emotie.”

Voor Démare was de opluchting groot dat hij het seizoen met een overwinning kon afsluiten nadat hij vier maanden droog stond. Sinds La Route d’Occitanie in juni kon de Franse sprinter niet meer winnen, ook niet in de Tour de France en de Vuelta a España. De afgelopen weken toonde hij wel al goede vorm door vijfde te worden in de GP d’Isbergues, zesde in de GP de Denain en tweede in Parijs-Bourges. “We weten wat ik de laatste tijd heb doorgemaakt: geen succes, niet de benen die ik wilde. Nu had ik echt een ideale dag.”

“Het was een spurt naar de aankomst, deze kans wilde ik beslist niet missen. Samen met Stuyven bleef ik lang hangen op tien seconden achterstand, we gingen er allemaal voor. Uiteindelijk liepen we in en nam ik het initiatief om het gat te dichten. Ik gooide er alles in wat ik had en het lukte. Ik ben heel blij. Ik wilde deze kans niet laten lopen, omdat ik niet de resultaten had gehaald waar ik op rekende. Mijn vrouw heeft me altijd gesteund. We hebben er altijd in geloofd en dat heeft zich uitbetaald”, vertelde Démare verder.

Eigenlijk had hij niet gedacht dat het nieuwe parcours van Parijs-Tours hem zou liggen nadat de gravel- en grindstroken door de wijnvelden werden toegevoegd. “Alles draaide echter uit zoals ik wilde. Ik heb al een paar wedstrijden gewonnen maar met deze ben ik echt blij, ik ben ontroerd. Marc Madiot was erbij, net als Mickaël Delage (die inmiddels is gestopt als profwielrenner, red.). Hij hield van deze koers en heeft me veel geholpen toen ik nog een jonge professional was. Hij was ook erg emotioneel.”