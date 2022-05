Arnaud Démare dolgelukkig na eerste seizoenszege: “Een grote opluchting”

Arnaud Démare boekte vandaag zijn eerste zege van het seizoen. In de vijfde etappe van de Ronde van Italië klopte de Fransman Fernando Gaviria en Giacomo Nizzolo in de massasprint. “Het is een grote opluchting”, zei de renner van Groupama-FDJ in het flashinterview na afloop.

“Het is duidelijk dat ik heel blij ben ja. Ik ben heel gelukkig. De overwinning liet op zich wachten, maar dat is wielrennen”, aldus Démare, die op de enige serieuze beklimming van de dag, de Portella Mandrazzi de rol nog wel had moeten lossen. In tegenstelling tot Mark Cavendish en Caleb Ewan wist hij echter weer terug te keren. “Het was een moeilijke dag. De beklimming was moeilijk, maar mijn ploegmaten hebben me zo goed teruggebracht in de afdaling. Het ging heel, heel snel.”

Ondanks de afwezigheid van Cavendish en Ewan waren er nog andere snelle mannen waar Démare mee af moest zien te rekenen. Dat lukte. “De sprint is goed gegaan voor mij”, vertelt de Fransman. “Het team werkte goed voor me en ik was geduldig. Ik wachtte het juiste moment af om mijn sprint te lanceren.”