Arnaud Démare blijft maar winnen: succes in Tour Poitou-Charentes donderdag 27 augustus 2020 om 17:27

De openingsetappe van de Tour Poitou-Charentes is gewonnen door Arnaud Démare. De man-in-vorm versloeg in de sprint de Colombiaan Álvaro José Hodeg, al was het verschil tussen beide mannen zeer klein.

De vierdaagse Tour Poitou-Charentes ging vandaag van start met een bijna tweehonderd kilometer lange etappe van Montmoreau naar Royan. Enkele grote namen als man-in-vorm Arnaud Démare, Niki Terpstra en Álvaro José Hodeg reden vandaag door het Franse landschap. De rit was nergens echt vlak, maar de sterke sprinters moesten dit kunnen overleven.

De laatste serieuze heuvels lagen ruim dertig kilometer voor de finish. De vroege vlucht bestond uit twee renners. Zhandos Bizhigitov en Silvan Dillier waren op elkaar aangewezen en wisten een maximale voorsprong bij elkaar te fietsen van iets meer dan twee minuten. Echt veel ruimte kregen de twee avonturiers dus niet en ze werden dan ook op tijd ingerekend door het peloton.

Er werd nog gevallen in de laatste kilometers, maar de voornaamste sprintkanonnen bleven recht en mochten voor de zege sprinten. Démare bleek, één dag na zijn zilveren medaille op het EK in Plouay, over de snelste benen te beschikken. Hodeg kwam in de buurt, maar moest genoegen nemen met een tweede plek. Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) finishte als derde.

Het is voor de 29-jarige renner van Groupama-FDJ alweer zijn zesde zege sinds de coronabreak. Het begon allemaal met winst in Milaan-Turijn, gevolgd door twee etappezeges en het eindklassement in de Tour de Wallonie en de Franse wegtitel.