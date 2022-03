Arnaud Démare baalt van tweede plaats: “Ik had de zege in mijn handen”

Arnaud Démare baalt als een stekker van zijn tweede plaats in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. In de laatste rechte lijn nam de Fransman van Groupama-FDJ het initiatief, waarna alleen Caleb Ewan hem nog voorbijstak. “Dit is een grote teleurstelling”, vindt Démare.

“Het is mijn kracht om vroeg aan een sprint te kunnen beginnen. Daarom wist ik dat ik bij de eerste drie moest beginnen”, blikt hij terug op de massasprint in de straten van Terni. “Maar op de kasseien vond ik nooit de juiste grip en werd ik, met nog 25 meter te gaan, ingehaald. Ik ben erg teleurgesteld.”

Voor Démare is het dit seizoen aanpoten. In de Tour de La Provence en de UAE Tour kwam hij tot wat ereplaatsen, maar een vijfde plaats was zijn beste resultaat tot nu toe. “Er zijn niet veel gelegenheden om zo mee te sprinten, en vandaag hebben Jacopo Guarnieri en de jongens heel hard gewerkt. Maar ik zoek nog naar die overwinning. Ik had hem in mijn handen. Gelukkig is er zondag weer een nieuwe kans”, kijkt hij vooruit.