Arnaud De Lie zet in op Milaan-San Remo: “Al genoeg verrassingen gezien na 300 kilometer”

Arnaud De Lie spreekt hardop uit dat hij denkt aan het winnen van Milaan-San Remo dit jaar. De talentvolle sprinter van Lotto Dstny brak vorig jaar door en debuteert dit voorjaar in La Primavera. “Het kan een echt doel zijn, maar dan moet je op je allerbest zijn”, vertelt De Lie. “De verkenning is al gepland: we zullen Milaan-San Remo zo goed mogelijk voorbereiden.”

De ontwikkeling van de 20-jarige De Lie gaat razendsnel. Enerzijds wil hij in de grote koersen ervaring opdoen, maar met zijn kwaliteiten en sprintsnelheid kan hij ook een serieuze gooi doen naar winst in lastige koersen. Dat hij dit jaar al drie keer won, geeft hem dan ook vertrouwen. Bijvoorbeeld voor Milaan-San Remo.

“Je moet een dag hebben waarop niemand je kan stoppen om met de besten over de top te komen. Daarna heb je een goede afdaling van de Poggio nodig en moet je hopen dat je beneden nog bij de eerste groep zit. Daarna is alles mogelijk”, zegt hij op de ploegsite. “Ik denk dat we al genoeg verrassingen hebben gezien na een koers van 300 kilometer.”

Bij Lotto Dstny deelt De Lie het kopmanschap met Caleb Ewan, die op een goede dag ook mee kan in de finale naar San Remo. “We leggen elkaar geen druk op, maar hebben allebei onze doelen. We hebben allebei de capaciteiten om een goed resultaat te behalen en, waarom niet, te winnen”, aldus De Lie.

Kuurne en Gent-Wevelgem

Vorig jaar boekte ‘de Stier’ negen overwinningen. Dat evenaren hoeft niet, geeft hij mee: “Ik hoef niet per se meer te winnen dan in 2022, maar ik wil wel graag een grote koers winnen. Ik spreek veel over Gent-Wevelgem of Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar kijk ik naar uit. Maar tegelijk zijn alle wedstrijden belangrijk, zeker nu we in de ProTour rijden.”

Voor een grote ronde hoeven we De Lie ook nog niet op te schrijven: “Met het rijden van Parijs-Nice zet ik al een volgende stap in mijn ontwikkeling en ik wil geen stappen overslaan. In 2024 heb ik nog tijd genoeg om een grote ronde te ontdekken. Bovendien zijn er tijdens de Vuelta nog genoeg andere mooie koersen, zoals de GP Québec en de GP Plouay.”

