Arnaud De Lie zeker van eindwinst Exterioo Cycling Cup

Arnaud De Lie is de winnaar geworden van de Exterioo Cycling Cup 2022. De talentvolle sprinter van Lotto Soudal is, met nog een wedstrijd te gaan in de reeks, al zeker van eindwinst in het regelmatigheidsklassement in België en Nederland.

De Lie wist woensdag zesde te worden in het Circuit Franco-Belge. Daarmee veroverde hij 10 punten in het klassement van de Exterioo Cycling Cup en bracht hij zijn totaal op 83 punten. Zijn achtervolgers Gerben Thijssen (49 punten) en Hugo Hofstetter (40 punten) deden niet mee, terwijl Dries De Bondt (35 punten) buiten de punten eindigde. Wel is Dries Van Gestel na zijn tweede plek in het Circuit Franco-Belge op 39 punten gekomen, maar ook dat is niet genoeg om De Lie nog in te halen.

Kortom, De Lie heeft een onoverbrugbare voorsprong met alleen nog het Kampioenschap van Vlaanderen te gaan op 16 september. In die koers zijn maximaal 25 punten te verdienen voor de Exterioo Cycling Cup. De 20-jarige De Lie werd woensdag gehuldigd in de wit-groene leiderstrui.

Hij is de opvolger van Tim Merlier, die in 2021 de winnaar was van de toenmalige Bingoal Cycling Cup.

