Arnaud De Lie zegeviert in slotrit en is eindwinnaar Internationale Beloftenweekend

Arnaud De Lie heeft de laatste rit in het Internationale Beloftenweekend gewonnen. De Belg verwees in aankomstplaats Philippine Timo de Jong (VolkerWessels) en Tim Marsman (Metec-Solarwatt) naar de plekken twee en drie.

De drie renners waren in de laatste kilometers weggereden uit een kopgroep, met daarbij ook Roel van Sintmaartensdijk. Recentelijk won hij in Philippine al de Omloop van de Braakman. De zege zou vandaag niet meer voor hem zijn, aangezien De Lie, Marsman en De Jong uit handen bleven van de achtervolgende groep.

De Lie kon het in de straten van Philippine – zoals wel vaker dit seizoen – afmaken. De zege voor de renner van Lotto Soudal betekent dat alle etappes in de Zeeuwse beloftenwedstrijd zijn gewonnen door Belgen, want eerder wonnen Warre Vangheluwe en Arno Claeys al.

Eindzege

De Lie is ook meteen eindwinnaar van de etappewedstrijd. Claeys had vanmiddag nog de leiderstrui om zijn schouders hangen, maar omdat hij niet bij de eerste groepen in de wedstrijd zat moest hij de leiding afstaan aan zijn landgenoot.