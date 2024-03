vrijdag 15 maart 2024 om 12:11

Arnaud De Lie voelt zich nog niet 100%: “Maar conditie wel in stijgende lijn”

Video Arnaud De Lie is vandaag een van de mannen om in de gaten te houden tijdens de Bredene Koksijde Classic. De kopman van Lotto Dstny beschikt naar eigen zeggen nog niet over zijn allerbeste benen. “Maar de conditie gaat wel in stijgende lijn”, geeft hij aan in gesprek met WielerFlits.

De Lie reed donderdag in Noord-Frankrijk nog de Grand Prix de Denain. In de Franse kasseienkoers deed hij mee om de sportieve knikkers, maar moest hij na een massale glijpartij op de laatste kasseienstrook genoegen nemen met een vierde plaats. “Ik kwam er inderdaad ten val, maar het was verder niks.”

“Ik heb wel veel vertrouwen geput uit de koers van gisteren. Alles gaat goed. Ik voel me nog niet 100%, maar de conditie gaat wel in stijgende lijn. Dat is goed voor het vertrouwen. Vandaag is een mooie koers om te rijden, met de wind.”

“Een koers voor de sterke mannen”

De Lie verwacht dat het kaf vandaag van het koren zal worden gescheiden. “Als ik alleen maar wacht op de sprint, zal ik er niet meer bijzitten op het einde. Het is een koers voor de sterke mannen. Er zullen zeker waaiers komen. Het is zaak om attent van voren te koersen”, blikt de Waal vooruit.