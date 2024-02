dinsdag 13 februari 2024 om 14:33

Arnaud De Lie trekt naar Calpe voor extra stage: “Voor specifieke trainingen”

Arnaud De Lie zal de komende dagen in het Spaanse Calpe nog een extra trainingsstage inlassen. De jonge Waal van Lotto Dstny zal in de Spaanse zon specifieke trainingen afwerken in functie van de Omloop Het Nieuwsblad.

Dat heeft zijn trainer Jeroen Dingemans laten weten aan Het Laatste Nieuws. “Na zijn hoogtestage zit hij goed qua volume, wat nu nog ontbreekt zijn specifieke trainingen in functie van de korte hellingen in de Vlaamse Ardennen.” De Lie zal de komende dagen in Calpe dan ook verder werken aan zijn snelheid en explosiviteit, samen met zijn ploeggenoot Cedric Beullens.

De Lie begon zijn seizoen afgelopen zaterdag in de Vuelta a Murcia en reed vervolgens de Clásica de Almería en de Clásica Jaén. De klassieke kopman van Lotto Dstny zou normaal enkel de eerste twee Spaanse wedstrijden betwisten, maar door het wegvallen van Florian Vermeersch kampte de Belgische ploeg met een personeelstekort.

Wedstrijdritme

“Omdat het parcours minder zwaar was, vond ik het niet erg om ook Jaén te rijden”, legt De Lie uit. “Met de gravelstroken heeft deze koers wat weg van een voorjaarsklassieker. Een mooie opportuniteit. Het was een goeie training. Zaterdag was ik echt slecht, zondag was ik beter, maar werd ik ingesloten voor de sprint. Ik heb nu voldoende wedstrijdritme in de benen. De komende anderhalve week zal ik proberen om in topvorm aan de start van de Omloop te staan.”