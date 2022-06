‘Arnaud De Lie mondeling akkoord met Lotto Soudal over verlenging tot eind 2024’

Arnaud De Lie is dichtbij een langer verblijf bij Lotto Soudal. De sprinter, die voorlopig een verbintenis heeft tot eind 2023 bij de Belgische ploeg, staat op het punt zijn contract met een jaar te verlengen onder verbeterde voorwaarden, meldt Het Nieuwsblad. Volgens de Vlaamse krant is er al een mondeling akkoord en volgt de krabbel volgende week.

De Lie is een van de seizoensrevelaties. De 20-jarige renner, die dit jaar zijn debuut als prof maakte, heeft in 2022 al zes overwinningen op zijn naam. Hij was de beste in de Trofeo Playa de Palma-Palma, de Volta Limburg Classic en vier eendaagsen in België. John Lelangue, CEO bij Lotto Soudal, wil De Lie dan ook maar wat graag langer aan zich binden. Laatstgenoemde pakte echter niet zomaar het eerste het beste voorstel. Met het laatste verbeterde aanbod ging De Lie wel akkoord.

De Gendt, Moniquet en Grignard

Lotto Soudal verliest na dit seizoen Philippe Gilbert en Tim Wellens, maar achter de schermen is de ploeg al druk bezig om andere renners langer aan zich te binnen. Naast De Lie, zouden binnenkort ook Thomas De Gendt en Sylvain Moniquet verlengen tot 2024, volgens Het Nieuwsblad. Ook Sébastien Grignard, wiens contract eind dit jaar afloopt, zou mogen blijven tot eind 2024 en daar reeds een mondeling akkoord over hebben.