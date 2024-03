zondag 3 maart 2024 om 14:24

Arnaud De Lie start pijnvrij in Parijs-Nice na val in Le Samyn: “Vraag hoe gevoel op fiets gaat zijn”

Arnaud De Lie heeft de koers weer hervat na zijn veelbesproken valpartij en opgave in in Le Samyn. Naar eigen zeggen pijnvrij. “Maar het is voor mij ook een vraag hoe de conditie en het gevoel op de fiets zijn”, vertelt de sprinter van Lotto Dstny tegen Het Nieuwsblad.

“Ik heb geen pijn meer, maar het is sowieso geen fijn gevoel om te rijden na een valpartij”, aldus De Lie vlak voor de start van de heuvelachtige openingsrit. “Zonder mijn val zou ik misschien een van de topfavorieten zijn, maar we zullen zien hoe de koers verloopt. […] Als ik mij 100% voel, zal ik meesprinten, maar aan 90% ga ik geen risico’s nemen.”

Desondanks heeft De Lie veel vertrouwen in eigen kunnen, ook in Parijs-Nice. “Het zou een opluchting zijn om hier mijn eerste overwinning van het seizoen te behalen. In de Omloop was ik al een van de sterkere renners in koers”, vertelt hij. “Er ligt veel druk op mij, maar ik lig er niet wakker van of ik vandaag win of een andere dag. De conditie is er, dus de eerste overwinning zal snel volgen.”