Arnaud De Lie start met veel vertrouwen in de Scheldeprijs

Arnaud De Lie won afgelopen zaterdag de Volta Limburg Classic in Nederland en staat daardoor met veel ambitie aan de start van de Scheldeprijs. “Ik heb veel vertrouwen”, zegt De Lie voor aanvang van het ‘wereldkampioen voor sprinters’ tegen Het Laatste Nieuws.

“Ik ben super gemotiveerd, want ik heb denk ik een goede conditie voor deze wedstrijd”, vervolgt de 20-jarige renner van Lotto Soudal, die in zijn eerste maanden als prof al drie keer mocht juichen. “Het is een super belangrijke wedstrijd voor een sprinter. Voor mij dus ook, ik denk dat het een mooie kans is. Zonder af te wachten, ga ik gewoon mijn best doen. We zullen zien hoe het uiteindelijk afloopt.”

De Lie is de kopman voor deze koers bij Lotto Soudal. Brengt dat druk met zich mee? “Ja, ik ben de kopman. Maar met de wind wordt het moeilijk. We moeten goed samen rijden. Op het eind zullen we zien met hoeveel man we aankomen. Het was niet gemakkelijk om een goede tactiek te bedenken, maar mijn ploegmaats zullen aan het einde hun best doen voor mijn sprint.”