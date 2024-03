vrijdag 22 maart 2024 om 18:22

Arnaud De Lie onzichtbaar in E3 Saxo Classic: “Op de Taaienberg was het voorbij”

Een kopman die we de hele finale van de E3 Saxo Classic op geen enkel moment hebben gezien, is Arnaud De Lie. De Waal van Lotto Dstny toonde zich achteraf bijzonder kort van stof in zijn reactie bij Sporza.

“Ik zat niet goed gepositioneerd op de Taaienberg”, baalde hij zichtbaar. “Op dat moment was het meteen gedaan. Mijn benen waren niet goed, het gevoel was ook voordien niet goed.”

De reporter vroeg zich af of De Lie dan ervaring miste? “Nee, dat is het niet. Het was gewoon hectisch. Als je daar niet goed bent, is het gedaan. En als je in die zone slecht geplaatst zit, dan is de koers voorbij.”

De teleurstelling leek groot, maar De Lie kon het ook wel relativeren. “Het is moeilijk, maar het is zo. Maar ik ben nog jong en ik heb nog 15 jaar voor deze koers.” De beste renner van de ploeg werd zo Brent van Moer op plaats dertien. De Lie zelf werd 52e op meer dan zes minuten.