Arnaud De Lie na zevende plek in Kuurne: “Uiteraard een positieve balans”

Met een tweede plaats in Omloop Het Nieuwsblad en een zevende stek in Kuurne-Brussel-Kuurne, kan de 20-jarige Arnaud De Lie meer dan tevreden terugkijken op zijn eerste volledige Vlaamse Openingsweekend. “Ik kon nog in een goede positie aan de sprint beginnen. Jammer genoeg was het niet voor de zege”, klonk het na afloop.

“Een zevende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en een tweede plek in de Omloop is uiteraard een positieve balans na mijn eerste volledige Belgische openingsweekend. Toen de koers in de heuvelzone werd opengebroken, had ik in eerste instantie wat zware benen. Op Le Bourliquet moest ik me beperken tot volgen. Geleidelijk aan kwam ik in mijn ritme en werden de benen beter”, blikt De Lie op de website van zijn ploeg Lotto Dstny terug op KBK.

“Er werd naar ons gekeken in de achtervolging, maar mijn ploegmaats leverden alweer knap werk. Dat we nog met vijf renners deel uitmaakten van het uitgedunde peloton, toont aan dat we collectief sterk waren. Arjen Livyns, Brent Van Moer en Frederik Frison hebben bergen werk verzet en Florian Vermeersch zorgde ervoor dat ik in goede positie aan de sprint kon beginnen.”

“Jammer genoeg was het niet voor de zege, maar ik sluit dit openingsweekend zeker met een tevreden gevoel af. Ik heb opnieuw een goede stap gezet en met deze vorm komen er ongetwijfeld nog mooie dingen aan.”

Lees meer: Jumbo-Visma heerst ook in Kuurne-Brussel-Kuurne: Benoot wint, voor Van Hooydonck

Ploegleider Maes: “Onze stempel op de wedstrijd gedrukt”

Ploegleider Nikolas Maes toonde zich eveneens tevreden na afloop van het Openingsweekend. “We werkten al een tijdje toe naar een podiumplaats in de Omloop en met ook een goede koers in Kuurne-Brussel-Kuurne kunnen we terugblikken op een geslaagd begin van het klassieke seizoen. Uiteraard is er het sterke Jumbo-Visma, maar zelf hebben we ook onze verantwoordelijkheid genomen en onze stempel op de wedstrijd gedrukt.”

“Dat wil echter niet zeggen dat we het volledige gewicht van de koers moeten dragen, de andere ploegen moeten dat ook beseffen. Arnaud is nog maar 20 jaar en toe aan zijn tweede seizoen als prof. Uiteraard is er bij ons nog ruimte voor verbetering, maar als we op dit elan kunnen voortbouwen, zit er nog heel wat moois aan te komen.”