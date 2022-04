Arnaud De Lie na zege in Volta Limburg: “Leuk om koers te maken zoals vandaag”

Arnaud De Lie haalde in de Volta Limburg Classic alweer zijn derde overwinning van het seizoen binnen. Nadat hij de Trofeo Playa de Palma-Palma en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in een massasprint won, was de neoprof van Lotto Soudal deze keer de beste in de eindsprint van een kopgroep met zes man.

“Ik ben erg blij met deze overwinning. Het was een zware dag met veel klimmen. Als ik mede de koers kan maken zoals vandaag, is dat altijd leuk”, vertelde de sprinter in het flashinterview. “Het was mijn doel om als eerste door de laatste bocht te komen. Toen dat was gelukt, was het a bloc naar de streep.”

De Lie kreeg onderweg hulp van twee ervaren ploegmaats: Thomas De Gendt, etappewinnaar in alle drie de Grote Rondes, en wereldkampioen van 2012 Philippe Gilbert. “Het zijn twee grote jongens in de wielersport en vandaag werkten ze voor mij. Ik ben pas 20 jaar, dus dat is echt heel bijzonder.”

Kopman samen met Andreas Kron

Later liet De Lie via zijn ploeg nog weten: “De sneeuwval, koude en vele hoogtemeters maakten er een lastige dag in het zadel van, maar met een sterke ploeg aan de start gingen we vol voor de overwinning vandaag. Het team deed het opnieuw schitterend. Vooraf was ik samen met Andreas Kron aangeduid als kopman en daarop baseerden we ons plannetje.”

Ploeggenoten Thomas De Gendt, Roger Kluge, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann zorgden ervoor dat De Lie en Kron geen trap te veel moesten geven. “Met Philippe Gilbert hadden we een wegkapitein die de wegen door en door kent. De viervoudige beklimming van de Gulperberg was een van de cruciale punten vandaag.”

Daar kon je de wedstrijd misschien niet winnen, maar wel verliezen, besefte De Lie. “In de finale waren ik, Andreas en Philippe dan ook nog steeds goed gepositioneerd. Normaal zou ik niet meteen wegspringen met een groepje, maar we hadden onze tactiek wat gewijzigd. Zo reden we met z’n zessen weg en deed ik er alles aan om de wedstrijd te laten eindigen in een sprint.”

“Dat ik het op die manier kan afmaken maakt het des te mooier uiteraard”, zei hij tot slot.