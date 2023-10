zondag 1 oktober 2023 om 17:35

Arnaud De Lie na spectaculaire finish: “Was een beetje in paniek”

Wat een finish van Arnaud De Lie in de Famenne Ardenne Classic. De krachtpatser leek spelenderwijs naar de zege te snellen, schoot echter met zijn rechtervoet uit zijn klikpedaal, maar won toch… op één been. “Ik had liever met twee benen gewonnen natuurlijk, maar mijn schoenplaatje brak af”, aldus de Waal van Lotto Dstny.

“Gelukkig gebeurde dat pas in de allerlaatste meters. Ik was een beetje in paniek, omdat mijn ketting er ook even af ging. Gelukkig kon ik snel weer naar de grote plaat schakelen én toch nog winnen”, lachte De Lie. “Vorig jaar viel ik hier in de laatste bocht en werd ik nog vijftiende. Benieuwd wat ik hier volgend jaar uitsteek.”

De Waal zijn sprint was dan ook weer enorm indrukwekkend. Vanuit dertigste positie werkte hij zich toch weer naar voren. “Dit soort aankomsten zijn mijn specialiteit. Ik had de juiste timing en ook goede benen. Er was wat tegenwind, dus wilde ik met veel snelheid van achteren uit komen. Het was fantastisch om in eigen regio te kunnen winnen.”