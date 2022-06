Arnaud De Lie na 4de plek in Baloise Belgium Tour: “Eigenlijk heb ik niet eens gesprint”

Arnaud De Lie reageerde in Knokke niet eens zwaar ontgoocheld, ondanks ‘slechts’ een vierde plaats in de massasprint. “Dit was één grote chaos”, reageerde hij achteraf. “Van treintjes was geen sprake. Ook ik zat alleen.”

“Bij het indraaien van de laatste rechte lijn zat ik ongeveer in 15de positie”, vertelt De Lie ons aan de Lotto Soudal-teambus. “Dat is al bij al iets té ver, dat besef ik ook. Maar ik zat in het wiel van Fabio Jakobsen, toch een van de beste sprinters ter wereld en sowieso ook met de beste trein. Maar Fabio viel plots stil (door een lekke band, red.), waardoor ik niet verder kwam dan me positioneren. Echt sprinten, heb ik vandaag niet gedaan.”

“Ach, het was één grote chaos in de slotfase”, vertelde hij er bij. “Ik moet de beelden nog eens herbekijken, maar ik denk niet dat er iemand een treintje had. Zeker ik niet. Met een ploegmaat kan je in die laatste honderden meters misschien nog iets rechtzetten. Soit, in zo’n super technische finale heb je meer geluk dan ervaring nodig. Dat geluk had ik vandaag niet.”

Dramatiseren deed de jonge Waal absoluut niet. “Er komen de komende dagen nog kansen voor de ploeg. Te beginnen met de tijdrit morgen. Dat wordt een prima test voor Tim Wellens. Ikzelf? Het wordt mijn eerste tijdrit ooit als prof. Ik ga zeker à bloc, alleen al voor het plezier ervan”, sloot hij af. “Om mee te doen voor een goed resultaat ben ik nog niet sterk genoeg.”

Zelf krijgt De Lie wellicht een nieuwe kans in Beringen, tijdens de slotrit aanstaande zondag. Misschien krijgen we dan het eerste echte duel tussen deze twee topsprinters, die elkaar nog niet eerder bekampten met de zege als inzet.