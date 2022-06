Arnaud De Lie mikt op driekleur, maar is voorzichtig: “Een BK is altijd een loterij”

Arnaud De Lie is, ondanks zijn status als neoprof, een van de topfavorieten voor de Belgische titel in Middelkerke. De seizoensrevelatie van Lotto Soudal gaat voor het hoogst haalbare, maar is ook op zijn hoede. “We zullen de hele dag attent moeten koersen”, laat de jonge sprinter weten voor de start.

De nog altijd maar 20-jarige De Lie boekte dit seizoen al zes overwinningen en kan vandaag de kers op een al zeer mooie taart zetten. “Ik weet niet of ik de topfavoriet ben, maar het is wel een mooie kans voor mij op de titel.” De razendsnelle Waal rekent zich echter nog niet rijk. “Met deze wind kunnen er ook makkelijk waaiers worden getrokken. Het is dus belangrijk om de hele dag attent te koersen.”

“Natuurlijk, het is voor elke Belgische renner een droom om eens nationaal kampioen te worden. We zullen zien of het lukt, ik ben wel super gemotiveerd. Een BK is echter wel altijd een loterij. Dat is dit jaar nog meer het geval. Sommige teams zullen aansturen op een sprint, andere ploegen ook weer niet. Ik denk aan Quick-Step Alpha Vinyl. Het zal zorgen voor mooie koers op televisie, maar niet om te rijden.”

Mocht de wedstrijd uitdraaien op een (massa)sprint in Middelkerke, dan zal De Lie het moeten opnemen tegen onder meer Jasper Philipsen, Tim Merlier, Gerben Thijssen en Jordi Meeus.