Arnaud De Lie laat Lotto Soudal vieren in Schaal Sels

Arnaud De Lie heeft de Schaal Sels Merksem gewonnen. De Belgische renner klopte Chris Lawless en Kenneth van Rooy in de Belgische eendagswedstrijd. Voor revelatie De Lie is het al de achtste overwinning van het seizoen.

De Schaal Sels is een speciale koers. De eendagskoers is 115 kilometer lang, maar bestaat enkel en alleen uit lokale rondjes. Ten keer moest er een ronde van 11,8 kilometer in en rond het Antwerpse district Merksem gereden worden. Het rondje kende amper noemenswaardige hindernissen.

Al snel na kilometer 0 ontstond er een ontsnapping met daarin Joren Bloem (ABLOC CT), Zak Coleman (VolkerWessels), Stijn Siemons (Geofco-Doltcini Material Velo.com) en Maarten Verheyen (EvoPro Racing). Het viertal kreeg echter nooit een grote voorsprong. Op de lokale rondjes bleef het peloton altijd dicht bij de vier vluchters. Op 75 kilometer van de streep werden ze al weer bijgehaald.

Nieuwe vlucht probeert het

Robin Carpenter (Human Powered Health), Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) en Timo de Jong (VolkerWessels) besloten vervolgens om het een keer te proberen. Het drietal kreeg iets meer voorsprong van het peloton, waar het initiatief van de mannen van Lotto Soudal kwam. Met nog vijftien kilometer op de teller hadden de drie vluchters nog maar een voorsprong van vijftien seconden.

Het werd met andere woorden al snel duidelijk dat er ging gesprint worden om de zege in Antwerpen. In die sprint was Arnaud De Lie de snelste. De jonge Belg klopte Chris Lawless (TotalEnergies) en Kenneth van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise).