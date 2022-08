Arnaud De Lie klopt Arnaud Démare en wint Egmont Cycling Race

Arnaud De Lie heeft de Egmont Cycling Race gewonnen. In Zottegem was de neoprof van Lotto Soudal de beste in een sprint. Hij versloeg Arnaud Démare (Groupama-FDJ) in een rechtstreeks duel. Jasper De Buyst, die de lead-out voor zijn ploegmaat De Lie deed, werd derde. Dries Van Gestel (TotalEnergies) en Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) maakten de top vijf compleet.

De Egmont Cycling Race, de koers die voorheen bekendstond als de GP Stad Zottegem, was toe aan zijn tweede editie. Gezocht werd naar een opvolger voor Danny van Poppel, die vorig jaar de sterkste was in een massasprint. De Nederlander is momenteel actief in de Vuelta a España waar hij zijn ploegmaat Sam Bennett al naar twee ritzeges leidde en verdedigde dus zijn titel niet in de eendagswedstrijd door de Vlaamse Ardennen.

In het begin van de koers kwam een kopgroep van vier tot stand. Het waren de Nieuw-Zeelandse kampioen James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), de Nederlanders Tim Marsman (Metec-SOLARWATT) en Timo de Jong (VolkerWessels) en de Brit Robert Scott (WiV SunGod) die lange tijd op kop reden. Ze pakten ruim vijf minuten voorsprong op het peloton, dat op bijna honderd kilometer van de finish begon te koersen.

Dylan Teuns toont zich voor nieuwe ploeg

Florian Vermeersch van Lotto Soudal ging in de aanval en Dylan Teuns, de nieuwkomer bij Israel-Premier Tech, antwoordde. Vermeersch en Teuns reden enige tijd tussen de vier vluchters en het peloton in, maar werden op 76 kilometer van de streep teruggehaald. Daarop volgden meerdere nieuwe aanvallen. De toegenomen nervositeit van het peloton zorgde ervoor dat de voorsprong van de kopgroep begon terug te lopen.

Later probeerde ook Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) de sprong naar voren te maken en hij kreeg Rory Townsend (Wiv SunGod) met zich mee. De tegenaanvallers werden echter vlot weer ingerekend. Arno Claeys (Elevate p/b Home Solution Soenens) probeerde het daarna alleen. Op 33 kilometer van de aankomst viel de kopgroep uit elkaar. Fouché en Scott waren het sterkst van voren en zagen hun Nederlandse medeaanvallers afhaken.

Marsman en De Jong werden ingelopen door het peloton, net als tegenaanvaller Claeys. Fouché en Scott reden al lange tijd vooruit, maar begonnen met een voorsprong van ruim een minuut aan de laatste twintig kilometer. Met nog dertien kilometer te gaan was het verschil geslonken tot een halve minuut en moest Fouché zijn medevluchter Scott laten gaan. Vanuit het peloton trok Victor Campenaerts van Lotto Soudal stevig door.

Robert Scott wil zich niet gewonnen geven

Campenaerts gaf daarna nog een keer gas. Het was koers, want daarna ging ook Dries De Bondt van Alpecin-Deceuninck er vol voor. Edvald Boasson Hagen (Team TotalEnergies) bemoeide zich eveneens met de debatten. De enig overgebleven vluchter, Robert Scott, wilde zich niet zomaar gewonnen geven, ook niet toen hij met nog zeven kilometer te gaan werd bijgehaald door Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck).

Pas op de kasseien van de Lippenhovestraat, de laatste belangrijke horde op het parcours op vijf kilometer van de streep, moest Scott het hoofd buigen. Sbaragli reed daarna solo verder. Bij het afrijden van de strook had de klassieke renner een mooi gaatje op het peloton, maar de ploegen van de sprinters probeerden achter hem hun treintjes op de rails te zetten. Tegelijk probeerden de ploegmaats van de enige koploper de achtervolging te verstoren.

Sbaragli moest pas op vierhonderd meter van de finish het hoofd buigen. Groupama-FDJ trok de sprint aan voor Arnaud Démare, maar de Fransman werd in de laatste honderd meter gepasseerd door Arnaud De Lie. De 20-jarige renner, nog altijd ‘pas’ een neoprof’, bezorgde zijn ploeg Lotto Soudal alweer voor de negende keer een overwinning dit seizoen. Twee dagen geleden was hij nog de beste in de Schaal Sels Merksem.