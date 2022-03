Arnaud De Lie is Dries De Bondt de baas in GP Monseré

De GP Monseré 2022 is gewonnen door Arnaud De Lie. Na een koers van 203 kilometer tussen Hooglede-Gits en Roeselare was de 19-jarige sprinter van Lotto Soudal als eerste aan de finish, voor Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic). De Lie is de opvolger van Tim Merlier in de manche van de Exterioo Cycling Cup.

De eerste kopgroep bestond uit Thomas Joseph (Minerva), Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise), Robin Orins (Elevate p/b Home Solution Soenens), Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland) en Robert Scott (WiV SunGod). Zij kregen halfweg koers een zesde renner mee in de persoon van Jonas Hvideberg (Team DSM). De voorsprong van het zestal was maximaal vijf minuten.

Doordat de kopgroep moest stoppen voor een gesloten overweg, liep de voorsprong binnen korte tijd terug naar minder dan een minuut. Sprintersploegen Lotto Soudal en Sport Vlaanderen-Baloise hielden daardoor de benen wat stil, om de koplopers weer extra ruimte te geven.

Peloton dunt uit in de slotfase

Bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde (een circuit van 50 kilometer doorheen Roeselare, Hooglede-Gits, Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Torhout en Lichtervelde) was het verschil een kleine anderhalve minuut. Die voorsprong daalde razendsnel toen in het peloton de treintjes op de rails gezet werden. Er was flink wat nervositeit, omdat ook de wind een rol speelde. Op 19 kilometer van de finish volgde een hergroepering.

Arkéa-Samsic en Quick-Step-Alpha Vinyl namen de kop in het peloton, dat ondertussen flink was uitgedund door de wind, de opeenvolging van korte klimmetjes, kasseistroken en smalle wegen. Op de laatste keer Gitsberg plaatste Ludovic Robeet een demarrage, die acht seconden wegreed van de rest. Op anderhalve kilometer van de meet werd hij echter weer gegrepen.

In de slotkilometer trok Lotto Soudal de sprint op gang, waarna het uitdraaide op een sprint tussen Arnaud De Lie en Hugo Hofstetter. De Belgische sprinter, die eerder dit seizoen ook al won op Mallorca, was ruim sneller en kon op tijd juichen. Dries De Bondt werd met een knappe jump nog tweede, voor Hofstetter.