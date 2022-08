Arnaud De Lie: “Het is niet Lotto dat niet wil dat ik naar het WK ga, ik ben het zelf”

Dinsdag berichtte Het Laatste Nieuws dat Arnaud De Lie en Victor Campenaerts door hun ploeg Lotto Soudal tegengehouden worden om het WK in Wollongong te betwisten. Nu reageren de twee coureurs daarop in diezelfde Belgische krant. “Ik denk dat jullie het niet goed begrepen hebben”, zegt De Lie.

“Het is niet Lotto dat niet wil dat ik naar het WK ga, ik ben het zelf”, vervolgt de 20-jarige seizoensrevelatie. “Oké, in het begin van het seizoen was dat beloften-WK een doel, maar ik wil in de WorldTour blijven. Ga ik naar Australië, dan mis ik vier koersen in eigen land.” En in die koersen in eigen land scoort De Lie goed, zoals dinsdag nog bleek. Hij schreef toen de Egmont Cycling Race op zijn naam.

Indien De Lie naar Australië af zou reizen, dan zou hij meedoen aan de wegrit voor beloften. Bondscoach Sven Vanthourenhout was bereid om een team rond hem te bouwen. “Een wereldtitel is natuurlijk mooi, maar mocht ik winnen, dan zou ik die trui toch nooit kunnen tonen”, aldus De Lie. “Voor mij is dat dus geen extra. Het is beter om een echte belofte mee te nemen. Ik ben dus helemaal niet boos om deze beslissing. Er komen nog WK’s genoeg. In mijn hoofd ben ik prof, en de ploeg heeft mij nu nodig.”

Campenaerts: “We willen heel graag in de WorldTour blijven”

Campenaerts staat er hetzelfde in als De Lie. “Eerst en vooral: het is altijd een eer om voor de bond te rijden. Natuurlijk zou ik graag meegaan naar het WK, maar België kent een weelde aan goede coureurs: er zijn veel renners die mijn plaats kunnen innemen in de WK-selectie, maar omgekeerd zijn er weinig coureurs die in mijn plaats punten kunnen pakken bij Lotto Soudal.”

De 30-jarige renner heeft dan ook geen moeite met de gemaakte keuzes. “Het is zo overlegd en de reden is duidelijk. Mocht het WK niet in Australië worden gereden, dan was er geen probleem. Maar nu ben je zolang weg terwijl er in België allemaal mooie koersen zijn waar er naast punten ook mooie overwinningen te pakken zijn. We willen heel graag in de WorldTour blijven. Lukt dat, dan zitten we drie jaar op ons gemak. Dan kan ik weer zonder zorgen deel uitmaken van de Belgische selecties.”