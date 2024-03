vrijdag 15 maart 2024 om 18:27

Arnaud De Lie gaat nog bijtrainen na Bredene Koksijde Classic: “Mijn doel ligt volgende week”

Video Arnaud De Lie was ongetwijfeld een van de meest actieve renners van de dag in de Bredene Koksijde Classic. De Waal van Lotto Dstny zette de wedstrijd pas in laatste instantie op zijn programma, maar tijdens de wedstrijd bleek dat hij die vooral als een stevige training zag.

Zowel op beide beklimmingen van de Kemmelberg als in de waaierzones schuwde De Lie het kopwerk en de aanvallen niet. “Niet slecht, ik was goed, maar in de sprint had ik geen kans”, zegt De Lie voor onze camera. “Ik heb wel mee de koers gemaakt.”

Voor De Lie was de wedstrijd als een stevige training, met een hoger doel in het achterhoofd. “In de sprint is het onmogelijk. Ik was vooral naar hier gekomen om de conditie wat op te krikken. Ik was sterk, ook in de waaiers. Dat is goed voor het volgende doel, dat volgende week ligt.”

De Lie besloot na de Bredene Koksijde Classic bovendien nog wat te gaan bijtrainen. Vanaf volgende vrijdag wacht er een druk schema op de jonge Waal, met onder andere de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.