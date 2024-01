vrijdag 5 januari 2024 om 19:25

Arnaud De Lie gaat in 2024 voor zijn kans in Tour de France en slaat Europees kampioenschap over

Tijdens de ploegenpresentatie van Lotto Dstny hebben we een mooi inkijkje gekregen in het programma van één van de sterkhouders van de ploeg. Arnaud De Lie maakt zich in 2024 op voor zijn eerste grote ronde en start in de Tour de France. De 21-jarige Belg heeft ook weer een goed gevuld voorjaar, maar slaat dit jaar het Europees kampioenschap over.

Arnaud De Lie begint zijn seizoen in Spanje, waar hij in Almeria en Murcia zich gaat voorbereiden op het openingsweekend van de klassiekers. In de Omloop Het Nieuwsblad gaat hij opzoek naar een verbetering van zijn derde plek van vorig jaar. Daarna staan in het voorjaar ook nog Le Samyn, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen op het programma.

Het programma van De Lie is onder voorbehoud, maar als alles volgens plan verloopt maakt hij daarna ook zijn opwachting in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Mocht dat nog niet genoeg zijn, wil de Waal ook nog de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race rijden. Een goed gevuld programma dus.

Na het voorjaar is het tijd voor de eerste grote ronde van De Lie. In de Tour de France richt de sprinter zich op dagzeges en hoopt hij bij zijn debuut de handen in de lucht te mogen steken. In tegenstelling tot het afgelopen seizoen verschijnt De Lie niet aan de start van het EK. De Lie sluit zijn seizoen af in Canada.