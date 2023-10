maandag 23 oktober 2023 om 12:07

Arnaud De Lie blikt vooruit op 2024: “Belangrijkste doel wordt een mooi Vlaams voorjaar rijden”

Het was al bekend dat deelname aan de Tour de France volgend jaar een ‘serieuze optie’ is voor Arnaud De Lie, maar de Stier van Lescheret mikt in 2024 vooral op succes in eigen land. “Mijn belangrijkste doel wordt om een mooi Vlaams voorjaar te rijden”, zegt het goudhaantje van Lotto Dstny in gesprek met Sporza.

“Ik denk dan aan top-10, top-5 in de grote koersen”, maakt De Lie zijn doel concreter. “En waarom niet winnen in een Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem of Omloop Het Nieuwsblad? Het is lang geleden dat Lotto een voorjaarsklassieker kon winnen. Dat is toch opmerkelijk voor een Belgische ploeg.”

Olympische Spelen

De 21-jarige renner heeft echter ook nog plannen voor later in het seizoen. “De Olympische Spelen interesseren me wel. Het is een parcours dat mij moet liggen: een lange koers, met korte klimmetjes. Ik weet dat er maar vier plaatsjes zijn en de tickets dus duur. Maar ik heb al getoond dat ik ook een teamspeler kan zijn. Ik heb al verschillende kaarten op tafel gelegd, misschien kan ik straks een wildcard zijn?”