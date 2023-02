Arnaud De Lie blikt terug op Ster van Bessèges: “Ik heb mezelf verbaasd”

Neilson Powless kroonde zich zondag tot eindwinnaar van de Ster van Bessèges, maar Arnaud De Lie was misschien wel dé man van de voorbije dagen. De Belgische machtssprinter won niet alleen twee etappes, maar eindigde ook als achtste in de koninginnenrit en werd zo knap zevende in het eindklassement.

Met twee ritoverwinningen, een zevende plaats in het algemeen klassement en ook nog de groene puntentrui kan de Lotto Dstny-renner terugblikken op een zeer succesvolle Ster van Bessèges. “Het oorspronkelijke doel was om één etappe te winnen. De twee ritoverwinningen, puntentrui en een zevende plek in de eindstand hebben me ook verbaasd.”

“Ik mag zeggen dat dit een buitengewone prestatie is, gezien het parcours. De steile beklimming van de Mont Bouquet was niet meteen op mijn lijf geschreven. Ik kan het niet genoeg herhalen, maar dit was ook niet mogelijk geweest zonder een sterke Lotto Dstny-ploeg die me perfect heeft ondersteund. We kennen een sterke start van het jaar en willen die ook doortrekken.”

De nog altijd maar 20-jarige De Lie richt zich nu op de Spaanse eendagskoers Clasica de Almería op zondag 12 februari. “Persoonlijk geeft dit sterke seizoensbegin me vertrouwen voor de koersen die eraan komen. Maar nu is het tijd voor enkele dagen rust, na vijf dagen van intensief koersen. Daarna bouw ik opnieuw op richting Almería en de eerste wedstrijd op Belgische bodem: Kuurne-Brussel-Kuurne.”