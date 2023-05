Armirail leeft zijn roze droom, maar: “Zal me volledig wegcijferen voor Pinot”

Niet Geraint Thomas of Primož Roglič, maar Bruno Armirail gaat momenteel aan de leiding in de Giro d’Italia. De Fransman geniet van elke seconde in de roze trui, maar kent zijn plaats. “Zodra ik mijn leiderstrui kwijtspeel, zal ik me 100% wegcijferen voor Thibaut Pinot”, geeft Armirail aan in gesprek met Sporza.

De 29-jarige Armirail keek vandaag op de tweede rustdag van de Giro, in een persconferentie, vooruit op de slotweek. De Franse hardrijder is de verrassende drager van de roze trui. De coureur van Groupama-FDJ kreeg in de veertiende etappe naar Cassano Magnago een vrijgeleide van de mannen van INEOS Grenadiers en wist zo het kleinood te veroveren. In het algemeen klassement heeft hij nog altijd een minuut voorsprong op eerste achtervolgers Thomas en Roglič.

Armirail begint dus in de best mogelijke positie aan de slotweek, maar koestert verder geen grote persoonlijke ambities meer. De plicht roept. “Ik zal mijn roze trui zolang mogelijk proberen te behouden, maar zodra ik mijn leiderstrui kwijtspeel, zal ik me 100 procent wegcijferen voor Thibaut Pinot. Dat was mijn rol in het begin van de Giro en dat blijft zo, ook al draag ik nu de roze trui. Met Thibaut kunnen we nog op een etappezege en een goed eindklassement jagen. Zelf kan ik misschien nog in de top-10, top-15 of top-20 eindigen.”

Laatbloeier

Armirail is nu dus de trotse drager van de roze trui, maar goed zes jaar geleden was hij nog actief als amateur. Daarna ging het snel. “Mijn Franse tijdrittitel van vorig jaar was tot deze Giro het mooiste verhaal dat ik al geschreven had. Maar deze roze trui is natuurlijk nog veel mooier. In het roze krijg ik erkenning van wielervolgers over heel de wereld. Ik had nooit durven dromen dat ik ooit leider zou zijn in een grote ronde.”