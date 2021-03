Arlenis Sierra komt met de schrik vrij na aanrijding op training

Arlenis Sierra is afgelopen donderdag aangereden op training. De rappe Cubaanse heeft echter geen breuken opgelopen, zo laat haar ploeg A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team weten in een perscommuniqué.

De 28-jarige Sierra was donderdag aan het trainen in Tarzo, Italië, toen ze werd aangereden door een voertuig. De renster werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis van Conegliano, maar daar kwamen geen breuken of andere serieuze blessures aan het licht. Wel heeft ze last van meerdere schaafwonden.

A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team laat verder weten dat Sierra donderdag aan het trainen was met ploegleider Leandro Marcos. Die laatste kon het voertuig ook niet ontwijken, maar hoefde niet te worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De auto kwam onverwachts van rechts, met een onvermijdelijke botsing tot gevolg.

Trofeo Alfredo Binda

Sierra wil volgende week zondag graag deelnemen aan de Trofeo Alfredo Binda-Cittiglio, maar de ploeg houdt nog een slag om de arm. “We zullen de situatie de komende dagen blijven monitoren”, zo klinkt het. De Cubaanse reed eerder dit seizoen al Strade Bianche en kwam in Siena als 36ste over de streep.