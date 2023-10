Niels Bastiaens • donderdag 5 oktober 2023 om 11:42

Arkéa-Samsic wil veldrijders stallen in opleidingsploeg

Het Franse Arkéa-Samsic wil in haar gloednieuwe opleidingsploeg Arkéa-B&B Hotels Développement ook crossers onderbrengen. Het is niet duidelijk of dit volgend jaar al zal lukken.

Met het aantrekken van Clément Venturini naar het WorldTeam maakte de Franse equipe duidelijk dat het voet aan grond wil krijgen in het veldrijden. De zesvoudig Franse kampioen en de nummer tien van het WK in Hoogerheide verklaarde bij de bekendmaking van zijn transfer meteen dat ploegmanager Emmanuel Hubert hem aanspoorde om meer te crossen, van zodra hij de ploeg zou vervoegen. Maar daar blijft het dus niet bij.

De Franse equipe benaderde immers onder andere veldrijder Victor Van de Putte – winnaar van de Koppenbergcross bij de U23 – van de Belgische ploeg Deschacht-Hens-Maes, zo weet WielerFlits. Hij zou bij de ploeg een volledig crossprogramma mogen rijden, gecombineerd met een mooi wegprogramma, maar ging niet op het aanbod in.

Eerder ondersteunde Arkéa-Samsic het Cyclocross Team Légendre van Steve Chainel, maar die ploeg houdt deze winter op te bestaan. Voorlopig liggen alleen wegrenners Florian Dauphin, Jean-Loup Fayolle, Baptiste Gillet, Léandre Lozouet, Pierre Thierry, Louis Rouland, Italianen Giosue Epis en Nicolas Milesi, de Noor Martin Tjøtta en de Australiër Hugh Harvey onder contract bij de opleidingsploeg, waar dus nog wel enkele plaatsjes zijn.