Arkéa-Samsic verlengt rennerscontracten ondanks coronacrisis maandag 20 april 2020 om 13:48

Ondanks de onzekere toekomst vanwege het coronavirus heeft Arkéa-Samsic twee contracten verlengd. Élie Gesbert en Thibault Guernalec blijven twee jaar langer in dienst van het Franse ProTeam.

“De wielersport bestaat uit waarden en solidariteit. Twee woorden met grote betekenis voor mij”, zegt teammanager Emmanuel Hubert in een persbericht van de ploeg.

“Dit is de reden waarom ik het contract verleng van Élie (Gesbert, red.) met twee jaar. Hij is een jonge renner waar we veel aan hebben en waar ik in geloof. Ik weet zeker dat hij sterker terugkomt”, zegt Hubert over de 24-jarige renner, die in januari hard ten val kwam tijdens de Majorca Trophy (Pollenca-Andratx).

Ook het harde werk van Guernalec (22) wordt beloond met een contractverlenging. “Net als Élie is hij 100% Bretons en hij is de personificatie van de toekomst van het Franse wielrennen. Thibault kan op de lange termijn uitgroeien tot een van de beste Franse renners. Dat liet hij al zien met een vierde plek in het klassement van de Vuelta a Murcia.”

Bij Arkéa-Samsic zijn Warren Barguil, Nacer Bouhanni en Nairo Quintana de grote namen. Ook Nederlander Bram Welten staat bij de Franse ploeg onder contract.