Arkéa-Samsic rekent op Hofstetter en Gesbert in Tour Down Under

Arkéa-Samsic maakt volgende week in de Tour Down Under haar debuut als WorldTeam. De Franse ploeg presteerde afgelopen seizoen zo goed, dat het promotie afdwong naar de hoogste divisie van het wielrennen. In Australië, waar de ploeg ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race rijdt, start Arkéa-Samsic met bijna alleen maar Fransen.

Alle hoop op succes is gevestigd op sprinter Hugo Hofstetter en klimmer Élie Gesbert. Voor de 28-jarige Hofstetter wordt het zijn eerste deelname aan de Tour Down Under. “Ik heb de Vuelta a San Juan al eens gereden, maar wilde in mijn carrière minstens een keer koersen in Australië”, vertelt hij op de ploegsite.

“Het is goed om eens wat anders te doen met mijn wedstrijdprogramma. Ik wil die eentonigheid doorbreken, want ik ben al vaak mijn seizoen begonnen in Europa”, aldus de Franse sprinter. “Het feit dat dit een WorldTour-wedstrijd is met kansen op massasprints, zorgt ervoor dat ik hoge ambities.”

Twee kopmannen dus binnen Arkéa-Samsic, erkent ploegleider Yvon Caër. Gesbert krijgt alle ruimte om een goed klassement te rijden. “En het zorgt ervoor dat we elke dag iets hebben om voor te rijden. Alle lichten staan op groen voor Élie, die altijd goed is vroeg in het seizoen en ook goed tegen hitte kan. Dat heeft hij al meermaals laten zien in de Ronde van Oman”, aldus Caër.