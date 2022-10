Arkéa-Samsic manager Emmanuel Hubert: “Het hoofdstuk Quintana is afgesloten”

Arkéa-Samsic behaalde in 2022 genoeg UCI-punten op toe te treden tot de WorldTour, maar de Franse ploeg kende ook mindere momenten het afgelopen seizoen. Nairo Quintana testte positief op Tramadol en werd uit de uitslag van de Tour de France geschrapt. “Dat was een enorme klap in het gezicht”, vertelt ploegmanager Emmanuel Hubert nu aan Le Télégramme.

“Op de dag dat het naar buitenkwam, stond ik voor een fait accompli“, vervolgt Hubert. “Ik vroeg hem naar uitleg. Ik was erg van streek en was ervan overtuigd dat hij niets had genomen. Sindsdien heeft hij zichzelf verdedigd bij het CAS. Hij heeft het recht om te claimen dat hij onschuldig is.” Hubert zal zich echter niet meer bemoeien met de zaak. “Het is nu zijn probleem. We zijn niet langer contractueel gebonden. Het hoofdstuk Quintana is afgesloten.”

Feit is wel dat Hubert het in 2023 moet stellen zonder Nairo Quintana, die ondanks een in augustus aangekondigde contractverlenging het team zal verlaten. De teammanager probeerde de klimmerskern te versterken door contact te zoeken met Romain Bardet en Guillaume Martin, vertelt hij Le Télégramme, maar beide Franse klimmers hapten niet toe. Bardet blijft tot eind 2024 bij Team DSM, Martin verlengde voor diezelfde periode bij Cofidis.

Arkéa-Samsic zal in plaats daarvan inzetten op vaste krachten Warren Barguil en Nacer Bouhanni, nieuwkomers David Dekker en Clément Champoussin, en de jeugd, aldus Hubert. Het team liet enkele stagiaires overkomen naar de hoofdmacht. “De toekomst behoort aan de renners die we zelf op hebben geleid, we maken ruimte voor een nieuwe generatie.”