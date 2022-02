‘Arkéa-Samsic levert wildcard Giro in’

Arkéa-Samsic zal komend jaar niet van start gaan in de Ronde van Italië, weet Ouest France. De Franse ploeg heeft recht op een startplek in alle drie de grote ronden, maar ploegmanager Emmanuel Hubert liet in december al weten dat zijn team de Giro of Vuelta over zou slaan met het oog op punten voor de UCI Team Ranking. Inmiddels lijkt de Giro doorgestreept te zijn.

Arkéa-Samsic werd in 2021 tweede in de Europe Tour, achter Alpecin-Fenix. Laatstgenoemde team was daarmee aanvankelijk de enige formatie die direct toegang kreeg tot alle WorldTour-koersen, maar door het opdoeken van Qhubeka-NextHash konden ook Quintana en co rekenen op automatische uitnodigingen. Niet op al deze invitaties gaat de Franse ploeg dus in.

De redenering hierachter is dat de mannen van Hubert in een grote koers als de Giro relatief weinig punten kunnen vergaren voor de UCI Team Ranking. Een hoge positie in dit klassement is voor Arkéa-Samsic echter van groot belang, omdat ze de ambitie hebben om te promoveren naar de WorldTour. Dit vereist dat ze tot de beste achttien ploegen horen, gerekend over de jaren 2020, 2021 en 2022. Alleen dan krijgen ze voor de drie daarop volgende jaren een WorldTour-licentie.

“Het gaat moeilijk worden om een keuze te maken. Het zal zonder twijfel frustrerend zijn, omdat je jezelf niet wilt onthouden van de mooiste wedstrijden in de wereld”, zei Hubert eerder, toen het nog onbekend was welke grote rondes zijn ploeg precies zou gaan rijden. Nu lijkt dat wel duidelijk: de Tour de France en de Vuelta a España.