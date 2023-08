Arkéa-Samsic haalt volgende rappe man aan boord

Arkéa-Samsic heeft opnieuw een rappe renner gepresenteerd: Clément Venturini zal vanaf 2024 voor de rode Franse wielerploeg koersen.

De 29-jarige Venturini reed de afgelopen elf jaar al vijf seizoenen voor Cofidis en zes seizoenen voor AG2r Citroën Team. Bij Cofidis behaalde de Fransman in 2017 het grootste succes uit zijn carrière door de Vierdaagse van Duinkerke achter zijn naam te zetten.

“De woorden en het carrièreplan van teammanager Emanuel Hubert spraken me meteen aan”, doet Venturini zijn zegje in het persbericht. “Hij vertelde me: ‘Ik weet dat je een groot potentieel hebt. Als je naar ons toekomt zal je een nieuwe impuls krijgen.’ Daaruit bleek hoeveel vertrouwen hij in me heeft. Ik voelde de behoefte om mijn carrière een nieuwe impuls te geven bij een familiebedrijf.”

Bij Arkéa-Samsic zal Venturini ook kunnen blijven veldrijden. “Hubert wil echt dat ik dat blijf doen. Bovendien zijn de Franse kampioenschappen dit jaar in Bretagne, dus ik hoop mijn tijd bij deze ploeg op de best mogelijke manier te beginnen.”