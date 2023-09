donderdag 28 september 2023 om 15:13

Argentijnse wielrenner betrapt op CERA tijdens WK tijdrijden

De UCI heeft Juan Pablo Dotti voorlopig geschorst wegens een positieve dopingtest op het middel CERA. De Argentijnse wielrenner liep op 11 augustus tegen de dopinglamp rondom zijn deelname aan het WK tijdrijden in Glasgow.

De inmiddels 39-jarige Dotti eindigde als 46ste op dat WK tijdrijden. Het gaat nog om een voorlopige schorsing, waarbij Dotti de B-staal nog kan laten onderzoeken. Mocht ook die positief blijken te zijn, dan hangt de Argentijnse kampioen tijdrijden van 2019 mogelijk een vierjarige schorsing boven het hoofd.

Dotti’s trainer werd als eerste geïnformeerd door de UCI, waarna ook de Argentijnse bond en Dotti zelf een bericht ontvingen van de internationale wielerunie.

CERA is een variant van EPO, een hormoon dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert en het hemoglobinegehalte in het bloed verhoogt. In het verleden werden onder meer Riccardo Ricco, Davide Rebellin, Danilo Di Luca, Bernhard Kohl en Stefan Schumacher ook betrapt op het gebruik van CERA.