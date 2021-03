Arensman toont zich in Catalonië: “Wat als ik een minuut meer had aan de voet?”

Thymen Arensman heeft zich laten zien in de eerste bergetappe van de Ronde van Catalonië. Met de vroege vlucht pakte hij een voorsprong van meer dan twaalf minuten en uiteindelijk bleef hij als enige vooraan over. Pas op vier kilometer van de streep werd hij ingelopen.

“Mijn doel vandaag was om in de ontsnapping te komen”, liet Arensman naderhand via zijn ploeg DSM weten. “Ik zat vooraan in een goede positie en enkele andere jongens van de ploeg hielpen me. Ik sprong net voor een rotonde en kon zo bij de ontsnapping aansluiten. Het peloton wilde ons eerst niet laten gaan, dus toen was het best zwaar. Uiteindelijk konden we toch een grote voorsprong pakken. Toch moesten we de hele dag blijven trappen.”

Na halfkoers liep het gat vrij snel terug. “Toch zijn we blijven rijden. De hele dag probeerde ik de benen te sparen, goed te eten en te drinken en ik werd uitstekend door Wilbert (ploegleider Wilbert Broekhuizen, red.) gecoacht. Uiteindelijk was ik de beste klimmer in de vlucht en kon ik de anderen lossen. Ik had een mooi gat op het peloton, maar toen ze eenmaal begonnen aan te vallen, kwamen ze erg snel dichtbij en pakten ze me terug met nog vier kilometer te gaan.”

Even kon Arensman bij Adam Yates, Sepp Kuss en Alejandro Valverde blijven, en toen ging hij tempo rijden voor ploeggenoot Chris Hamilton. “Ik ben een beetje teleurgesteld omdat ik denk ‘wat als ik een minuut meer had aan de voet?’, maar dat is slechts wat-als. Uiteindelijk denk ik dat ik trots mag zijn op mijn prestatie.”