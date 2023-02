Arensman nam geen risico in tijdrit Algarve, Pidcock moest wennen aan fietspositie

Thymen Arensman eindigde zondag als zesde in de afsluitende tijdrit van de Volta ao Algarve. Nadat de Nederlander over de streep kwam, had hij de beste tijd. “Het was een zwaar en technisch parcours, vooral met wat natte wegen”, zei hij zittend op de hot seat tegen Cycling Pro Net.

“Het was heel tricky“, vervolgde de 23-jarige renner van INEOS Grenadiers, die uiteindelijk 32 seconden verloor op dagwinnaar Stefan Küng. “Ik wilde geen risico, dus ik denk dat ik veel tijd heb verloren in de bochten. Ik probeerde bergop door te duwen.”

Het was voor Arensman zijn eerste tijdrit voor INEOS Grenadiers. “Ik wilde wennen aan de fiets en wat plezier hebben na de pech in beide etappes voor de klassementsrenners. Ik had niet de beste benen, niet het beste vermogen, maar het tijdritmateriaal is heel goed. Het materiaal zorgt blijkbaar voor de voorlopig snelste tijd. Dat is goed met het oog op de rest van het seizoen, maar dit was niet mijn beste tijdrit.”

Ook Pidcock sprak van een ‘zware tijdrit’. De renner van INEOS Grenadiers begon als leider aan de slotdag, maar verloor veel tijd en zakte naar plaats zeven. “Ik kreeg mijn kracht niet kwijt op de tijdritfiets. Ik heb nog niet genoeg tijd gehad om te wennen aan de fiets, maar ik was wel blij dat ik overeind bleef in die bocht”, doelt de Brit op een miraculeuze redding in een bocht naar links, waar hij bijna onderuit ging.

“Mijn hartslag was twintig slagen lager dan gisteren op de slotklim, dus ik kon niet alles eruit halen”, vervolgt Pidcock. “Ik weet niet hoeveel minuten of uren ik verloren heb, maar het was een bijzondere ervaring. Het hoort bij het proces.”