maandag 25 maart 2024 om 15:13

Ardennenklassiekers in gevaar voor Lennert Van Eetvelt, beter nieuws voor Maxim Van Gils

Ondanks het positieve seizoensbegin, blijft Lotto Dstny voorlopig in de hoek zitten dat de klappen vallen. Naast Arnaud De Lie, is ook Lennert Van Eetvelt nog niet koersklaar, zo bevestigt sportief manager Kurt Van de Wouwer aan HLN.

Voor de Ronde van Catalonië communiceerde de ploeg dat Van Eetvelt – eerder dit seizoen nog winnaar van de UAE Tour – kampte met een overbelasting aan zijn knie. De Catalaanse ronde werd geschrapt, en het ziet er niet naar uit dat we Van Eetvelt snel weer in een koers zullen zien. “Lennert heeft nog steeds last aan de knie en trekt deze week naar dokter Claes in Herentals voor een extra consultatie”, zegt Van de Wouwer. Ook bevestigt de manager dat de Ardennenklassiekers een lastig verhaal worden.

Die andere kopman, Maxim Van Gils, kampte dan weer met pijn aan de pols en rug na een valpartij in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. Van Gils moest de ronde uiteindelijk verlaten. Van de Wouwer bevestigt intussen dat het beter gaat met de Antwerpenaar, die zaterdag de competitie hervat in de GP Indurain.