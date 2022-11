Arctic Race of Norway 2023 kent ontknoping met rit naar Noordkaap

Voor de tweede keer in de historie finisht een internationale wielerwedstrijd op de Noordkaap. De Arctic Race of Norway heeft het parcours voor 2023 gepresenteerd en daarbij springt vooral de slotrit in het oog, met finish op de Noordkaap. Dat is bijna het meest noordelijke puntje van Europa.

In 2014 gebeurde het voor het eerst. Toen wist thuisrijder Lars Petter Nordhaug namens Belkin de etappe naar de Noordkaap te winnen. Nu keert de organisatie van de Noorse rittenkoers terug naar die plek die grenst aan de Barentszzee. Dat gebeurt in de vierde en laatste etappe van de Arctic Race of Norway, na een heuvelachtige rit van 171 kilometer. In de finale passeren de renners de Noordkaap-tunnel en de Skipsfjord-klim (4,2 km aan 5,5%) en de Vestfjordfjellet-klim (3,1 km aan 7,4%).

De ronde start op 17 augustus in Kautokeino voor een sprintetappe naar Alta, daar begint ook de tweede rit naar Hammerfest, eveneens voor de snelle mannen. Etappe drie gaat van Hammerfest verder naar het noorden, waar in Havøysund een slotklim ligt van 2,2 kilometer aan 10%. De slotrit leidt de renners vervolgens van Kvalsund naar de Noordkaap.

Etappeschema Arctic Race of Norway 2023 (17-20 augustus)

Etappe 1: Kautokeino – Alta (171 km)

Etappe 2: Alta – Hammerfest (153 km)

Etappe 3: Hammerfest – Havøysund (167 km)

Etappe 4: Kvalsund – Noordkaap (171,4 km)