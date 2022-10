Archie Ryan legt profcontracten naast zich neer en jaagt zijn droom achterna

Archie Ryan is een van de revelaties van de nazomer. De 20-jarige klimmer uit Ierland boekte onlangs zelfs zijn eerste profzege in de Ronde van Slowakije en hij won afgelopen weekend nog een bergrit in de Ronde de l’Isard. Dat is ook de profteams niet ontgaan. Naar verluidt kon de jongeling tekenen bij Trek-Segafredo en Team DSM, maar heeft hij beide voorstellen naast zich neergelegd. Hij wil prof worden bij Jumbo-Visma.

Ryan rijdt sinds de oprichting in 2020 voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Na een sterk debuutjaar waarin hij zevende werd in de Karkonosze Tour en daarna ook zevende in de Ronde de l’Isard, kwam de klad erin. Hij miste compleet 2021 door een knieblessure, waar hij ook in het begin van 2022 nog last van ondervond. Intussen werd zijn contract bij Jumbo-Visma Development wel verlengd tot het einde van 2023.

In de zomer zette Ryan vervolgens een grote stap in zijn ontwikkeling. In dienst van Johannes Staune-Mittet reed hij naar een zesde plek in de Ronde van Tsjechië. Vervolgens werd hij namens Ierland vierde in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst, waar hij in het loodzware slotweekend zijn stempel drukte. Na eindwinnaar Cian Uijtdebroeks werd hij onder meer tweede in de aankomst bergop op La Toussuire.

Met de hoofdmacht van Jumbo-Visma trok Ryan vervolgens naar de Ronde van Slowakije. Daar was hij vanuit het peloton de beste in de tweede rit, waar de aankomst op een met klinkers bezaaide helling lag. De Ierse pocketklimmer nam er de maat van Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa). Ook hier werd hij zesde in het eindklassement en won hij de witte jongerentrui.

Droom zonder garantie

Die sterke prestaties waren ook de profteams niet ontgaan. Trek-Segafredo en Team DSM wilden hem volgens onze bronnen graag inlijven voor 2023, maar daarvoor heeft Ryan bedankt. Hij droomt ervan om zijn profdebuut te maken bij Jumbo-Visma, al kan de Nederlandse ploeg daar geen garanties voor geven. Per 2024 maken Staune-Mittet, Per Strand Hagenes én Loe van Belle al de overstap vanuit de opleidingsploeg. Daarnaast ontwikkelt ook Lars Boven zich goed. Hij en Ryan zijn in 2023 laatstejaarsbelofte.

Afgelopen weekend gaf de Ierse pocketklimmer in de Franse Pyreneeën dus opnieuw zijn visitekaartje af. Naast zijn ritzege loodste hij ploegmaat Staune-Mittet opnieuw naar de eindzege. Voor komend jaar is Jumbo-Visma overigens klaar op de transfermarkt. Er komt niemand meer bij, waardoor de ploeg met 29 coureurs aan het nieuwe seizoen begint.