Archie Ryan boekt eerste profzege: “Het was heel zwaar, dat ligt me wel”

Archie Ryan boekte donderdag zijn eerste zege bij de profs door de tweede etappe van de Ronde van Slowakije op zijn naam te schrijven. Een uitgedund peloton vocht het op een venijnige helling uit om de eerste plaats. “Het was heel zwaar en dat ligt me wel”, zei de jongeling van Jumbo-Visma Development in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel moeilijke etappe, het was echt een zware dag”, beschreef Ryan de tweede rit, waarin de nodige hellingen waren opgenomen. “Het team reed heel goed, dus ik had het daardoor wat gemakkelijker. De beklimmingen waren heel pittig, heel veel teams probeerden het hard te maken om van de gele trui af te komen.”

Ryan, de nummer vier van de afgelopen Tour de l’Avenir, maakte het verschil op de korte klim richting de aankomst. Het betrof een kasseienweg. “Eigenlijk hou ik niet echt van kasseien, maar het was heel zwaar en dat ligt me wel”, legde de 20-jarige Ier uit. “Het was behoorlijk steil, dat past ook bij me. De jongens deden het geweldig, hoe ze me aan de voet van de klim afzetten. Het is dankzij hen dat ik hier win.”

In het algemeen klassement staat Ryan, die ook volgend jaar nog voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma zal rijden, nu vierde. Hij heeft een achterstand van tien seconden op Josef Černý, de nieuwe leider.