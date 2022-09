Archie Ryan bezorgt Jumbo-Visma ritzege in Ronde van Slowakije

Archie Ryan heeft de tweede etappe van de Ronde van Slowakije gewonnen. De 20-jarige Ier, die normaalgesproken uitkomt voor Jumbo-Visma Development, maar deze week het hoofdteam vertegenwoordigt, was op de slothelling de sterkste van een uitgedund peloton. Bart Lemmen (VolkerWessels) was op de vijfde plaats de beste Nederlander. Josef Černý is de nieuwe leider.

Ethan Vernon was met twee zeges in twee dagen de grote man van het begin van de Ronde van Slowakije. De verwachting was echter dat de derde rit niet op zijn naam zou komen, want het parcours was behoorlijk pittig. De renners startten in Hlohove en trokken vervolgens naar de finish in Banská Štiavnica. Op de route lagen de de beklimmingen naar Penhybel (5,4 km aan 4,1%), Cervena Studna (6,4 km aan 6,2%), Stiavnicke Bane (8,2 km aan 2,7%) en Banská Štiavnica (3,3 km aan 4,5%), met de top op zeven kilometer van de streep. Bovendien liep de laatste kilometer ook nog stevig op, aan goed 5%.

Equipo Kern Pharma

De vroege vlucht reed al vroeg in de etappe weg en bestond uit de volgende renners: Jan Bárta (Elkov – Kasper), Miká Heming (ATT Investments) en Felix James Meo (Maloja Pushbikers). De drie kregen een voorsprong van een kleine drie minuten. Ze zouden uiteindelijk voorop blijven tot de Cervena Studna. Op die beklimming, de lastigste van de dag, reed eerst Jumbo-Visma en later Equipo Kern Pharma op kop van het peloton. Zij zorgden ervoor dat de drie weer ingerekend werden. Klassementsleider Ethan Vernon was op dit moment al gelost.

Bij de eerste passage van de streep, op ruim vijftig kilometer van de streep, was het (mede door een tussensprint) wat onrustig, maar daarna kwam er controle door opnieuw Equipo Kern Pharma. Zij kregen daarbij steun van een andere Spaanse ploeg, Caja Rural-Seguros RGA. Dat er geen kopgroep meer was, betekende niet dat het rustig ging. Integendeel, het tempo lag hoog en het peloton was bij het ingaan van de echte finale al stevig uitgedund. Josef Černý (Quick-Step Alpha Vinyl), ’s ochtends de nummer twee van de algemene rangschikking, was op dit moment de virtuele leider.

Bart Lemmen toont zich

Černý zat aanvankelijk echter niet mee toen in de laatste tien kilometer, op de klim naar Banská Štiavnica, tien man zich afscheidden. Maar met nog vijf kilometer te gaan keerde hij terug, wat Koen Bouwman en Gijs Leemreize niet lukte. Bart Lemmen (VolkerWessels), de nummer vier van het NK op de weg, zat wel mee. De elf maakten de duik naar de laatste kilometer, maar nog voor ze die slotkilometer bereikten, keerde een klein groepje met Leemreize en Bouwman weer terug.

Ondertussen was Davide Bais ervandoor gegaan. De Italiaan van EOLO-Kometa zou echter niet de overwinning pakken, want die was voor Archie Ryan. De jonge Ier van Jumbo-Visma Development, die deze week uitkwam voor het WorldTour-team, sprintte op overtuigende wijze naar de zege. Černý finishte buiten de top-tien, maar is wel de nieuwe leider.