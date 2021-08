Aranburu tweede in openingstijdrit: “Ik ben natuurlijk een beetje teleurgesteld”

Alex Aranburu mocht lange tijd dromen van zijn eerste ritzege in de Vuelta a España, maar na de binnenkomst van Primož Roglič wist de Spanjaard genoeg. De Sloveen bleek zaterdag de snelste in de openingstijdrit in Burgos, voor Aranburu, die uiteindelijk zes seconden moest toegeven op de renner van Jumbo-Visma.

Met een eindtijd van 8m38s deed Aranburu een gooi naar de ritzege én de eerste leiderstrui in de 76ste editie van de Vuelta a España. De explosieve Spanjaard mocht plaatsnemen in de hot seat en zag vervolgens de ene na de andere renner langzamer rijden. De laatste coureur die nog onder de tijd van Aranburu kon duiken, was Primoz Roglič, die op voorhand werd gezien als de grote favoriet voor de dagzege.

De Sloveen, winnaar van de Vuelta in 2019 en 2020, wist de verwachtingen volledig waar te maken en bleek aan de finish nog eens zes seconden sneller dan Aranburu. “Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld, aangezien ik zo dicht bij de overwinning was”, reageerde Aranburu na de finish. “Maar om eerlijk te zijn: Roglič was ook de grote favoriet om deze tijdrit te winnen.”

“Ik heb een goede tijdrit gereden en heb er ook echt van genoten”, vervolgt Aranburu zijn verhaal. “Ik ben echt een liefhebber van dit soort korte en explosieve etappes. Ik wilde vandaag goed presteren. Ik ben zo hard mogelijk het klimmetje opgereden, maar heb ook alles gegeven in de laatste kilometers. Dat was een cruciaal stuk. Ik win dan wel niet, toch mag ik trots zijn op deze prestatie. Dit is een goed begin van de Vuelta.”