Aranburu en García voeren Movistar aan in Milaan-San Remo

Movistar is de volgende ploeg die zijn selectie voor Milaan-San Remo heeft gepresenteerd. De Spaanse formatie start niet met een uitgesproken kopman, maar Alex Aranburu en Iván García kunnen wellicht ver komen.

De 26-jarige Aranburu is een renner om in de gaten te houden, gezien zijn recente optredens in Milaan-San Remo. In 2020 en 2021 eindigde de snelle Bask namelijk als zevende in de Italiaanse klassieker. Aranburu reed in aanloop naar ‘La Primavera’ met Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn al twee Italiaanse wedstrijden. In Tirreno-Adriatico liet hij zich van zijn aanvallende kant zien.

Movistar kan eventueel ook gokken op een sprint met Iván García. De 26-jarige Spanjaard uit Gijon werd dit jaar al vierde in de Trofeo Alcudia en twee keer zevende in een etappe in Parijs-Nice en haalt zijn neus niet op voor een zware koers. Gonzalo Serrano, Will Barta, de Duitse sprinter Max Kanter, Abner González en Iñigo Elosegui vervolledigen de selectie.

Bardiani-CSF-Faizanè

Ook ProTeam Bardiani-CSF-Faizanè heeft inmiddels zijn zevenkoppige selectie naar buiten gebracht. Sacha Modolo is de man met de meeste ervaring: de inmiddels 34-jarige sprinter werd in 2010, bij zijn debuut, vierde in Milaan-San Remo. Ook de rappe Filippo Fiorelli, Filippo Zana, Alessandro Tonelli, Davide Gabburo, Luca Covili en Luca Rastelli zijn er zaterdag bij.