April deadline voor Boels Dolmans bij vinden nieuwe sponsor woensdag 29 januari 2020 om 19:59

Boels Dolmans-manager Danny Stam heeft zich tot eind april de tijd gegeven om geldschieters te vinden voor zijn ploeg, nadat bekend werd dat de huidige hoofdsponsors zich terugtrekken na het huidige seizoen. “Maar ik denk niet dat we zo lang hoeven wachten.”

Vier maanden geleden werd bekend dat verhuurbedrijf Boels Rental en groenvoorzieningsbedrijf Dolmans Landscaping Group na 2020 stoppen met de sponsoring van de vrouwenploeg en dus moest worden gezocht naar nieuwe geldschieters. “We werken momenteel heel hard om onze toekomst zeker te stellen en we zijn in gesprek met een aantal potentiële sponsors”, vertelt Stam nu aan Cyclingnews.

De ploeg heeft zich daarbij een deadline gesteld, voegt hij eraan toe. “We denken dat als we eind april nog niets rond hebben, we te laat zijn om het team op een hoog niveau te kunnen houden. Maar ik denk niet dat we zo lang hoeven wachten.” Nu hebben acht WorldTour-mannenteams ook een vrouwenteam (denk aan CCC-Liv), maar Stam zou graag zien dat zijn ploeg in dat opzicht onafhankelijk blijft.

“Natuurlijk is het prettig als je kan voortbouwen op een mannenteam, maar liever blijven we onafhankelijk en focussen we ons alleen op een vrouwenteam, en geven we hen de volledige prioriteit om zich te kunnen concentreren op hun sport”, aldus Stam.

Jumbo-Visma

Vandaag bevestigde manager Richard Plugge van Jumbo-Visma dat zijn ploeg een vrouwenploeg gaat opzetten. De ploeg heeft al langer de ambitie daarvoor, Plugge acht de tijd echter inmiddels rijp om daadwerkelijk aan de slag te gaan. “Volgend seizoen raakt een van de grootste ploegen in het vrouwenpeloton, Boels Dolmans, beide hoofdsponsors kwijt. Wij hebben de indruk dat voor ons ruimte ontstaat om ons eigen vrouwenteam van onderaf op te bouwen.”

Stam vertelde aan Cyclingnews dat hij geen contact heeft met Jumbo-Visma over een mogelijke fusie of overname van Boels Dolmans, maar dat hij ervoor openstaat om hun ideeën te horen. “We staan ervoor open om te luisteren, maar voor nu hebben we onze eigen belangen.”